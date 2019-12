© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Difficile, ma non impossibile, per la Lazio passare il turno di Europa League. I biancocelesti, che alle 18.55 affronteranno il Rennes già eliminato, dovranno vincere e sperare che nella vittoria del Celtic (già sicuro del primo posto) sul campo del Cluj. In tal caso Lazio e Cluj arriverebbero a pari punti, con i biancocelesti che passerebbero ai sedicesimi in virtù degli scontri diretti. Se il club rumeno dovesse conquistare anche un solo punto, la Lazio sarebbe automaticamente eliminata.