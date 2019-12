Europa League, La Roma si qualifica se... - tutte le combinazioni

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

Situazione favorevole per la Roma in vista dell'ultima partita del Gruppo J di Europa League contro il Wolfsberger, con i giallorossi che potrebbero addirittura perdere ed essere comunque qualificati ai sedicesimi. Partendo da ciò che dice la classifica attuale, ovvero Borussia Monchengladbach primo a 8 punti a parimerito con la squadra di Fonseca ma avanti negli scontri diretti, il Basaksehir terzo a 7 punti e gli austriaci fermi a 4, ecco le combinazioni che portano alla qualificazione:

Roma vincente con qualsiasi risultato - Qualificazione certa con l'unico dubbio legato al superamento del girone come prima o come seconda. Se i tedeschi non vincono contro la squadra di Istanbul, il primo posto sarebbe assicurato. Con la vittoria del 'Gladbach passerebbe la squadra di Rose come prima.

Roma e Wolsfberger pareggiano con qualsiasi risultato - Un punto basta ai giallorossi per qualificarsi anche se automaticamente passerebbero come seconda del Gruppo, dietro alla vincente dell'altra sfida o al Borussia in caso di stesso risultato.

Roma sconfitta con qualsiasi risultato - In questo caso sarebbe decisivo il risultato del Basaksehir. Con la sconfitta o il pareggio dei turchi, i giallorossi passerebbero ugualmente come seconda del Gruppo J. Nel caso in cui invece, il Borussia dovesse perdere in Germania, allora questo sarebbe l'unico caso in cui la squadra di Fonseca lascerebbe anzitempo la competizione.