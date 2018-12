Europa League, i marcatori. Il bomber dei gironi è israeliano

Podio assolutamente impronosticabile nella classifica marcato dell'Europa League per quanto riguarda la fase a gironi. In vetta alla graduatoria c'è Munas Dabbur, centrocampista israeliano del Salisburgo, autore di sei gol (con anche un assist), mentre al secondo posto il talento dell'Eintracht Francoforte Luka Jovic con 5 gol. Sul terzo gradino del podio la coppia composta da Ever Banega, vecchia conoscenza della Serie A oggi al Siviglia e Fredrik Gulbrandsen, punta norvegese ancora del Salisburgo, entrambi a quota quattro gol e un assist. Per quanto riguarda il primo degli italiani spicca Patrick Cutrone del Milan con quattro centri, seguito con soli due gol dal laziale Joaquin Correa.

Maxi rendimento del Salisburgo che nelle prime cinque posizioni della classifica marcatori piazza ben tre giocatori: oltre ai già citati Dabbur e Gulbrandsen è presente anche il giapponese Minamino.

CLASSIFICA MARCATORI

1 - Dabbur (Salisburgo) 6 gol e 1 assist

2 - Jovic (Eintracht Francoforte) 5 gol

3 - Banega (Siviglia), Gulbrandsen (Salisburgo) 4 gol e 1 assist

4 - Alario (Levekusen), Ben Yedder (Siviglia), Cutrone (Milan), Giroud (Chelsea), Minamino (Salisburgo), Zelaya (Apollon) 4 gol

5 - Harvertz (Leverkusen) 3 gol e 3 assist