Europa League, i parziali delle gare delle 21: Leicester ok, Young Boys travolgente

vedi letture

Arsenal e Leicester ok dopo il primo tempo delle gare delle 21 di Europa League, con l'eccezione di Villarreal-Maccabi, iniziata molto dopo per il maltempo che ha colpito la Spagna. I Gunners hanno rimontato l'iniziare vantaggio del Molde e nella ripresa proveranno a trovare il gol del sorpasso. Successo molto convincente, a metà gara almeno, per lo Young Boys, inserito nel girone della Roma, mentre il Milan cede in casa al Lille, passato su calcio di rigore dopo circa venti minuti di gioco. Di seguito i parziali delle gare delle 21:

Young Boys-CSKA Sofia 1-0

(2', 32' Mambimbi, 17' Sulejmani)

Arsenal-Molde 1-1

(22' Ellingsen, 45' Willock)

Leicester-Braga 1-0

(20' Iheanacho)

Zorya-AEK Atene 0-2

(7' Tankovic, 34' Mantalos)

Celtic-Sparta Praga 0-1

(26', 45' Julis)

Milan-Lille 0-1

(22' su rigore Yazici)

Villarreal-Maccabi Tel Aviv 0-0

Anversa-LASK 0-0

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 0-0

Feyenoord-CSKA Mosca 0-0

Hoffenheim-Slovan Liberec 2-0

(22', 29' Dabbur)

Stella Rossa-Gent 1-1

(12' Kanga, 32' Odjidja-Ofoe)