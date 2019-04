Europa League, i risultati finali: impresa Eintracht, 2-0 e Benfica eliminato

Tutto come da attese a Napoli, Londra e Valencia: passano Arsenal, Chelsea e Taronges.

Saluta il Napoli, vanno fuori anche Slavia Praga e Villarreal, tutto come da previsioni. Sorprende invece ancora una volta l'Eintracht Francoforte, già carnefice dell'Inter agli ottavi di Europa League, che ribalta il risultato contro il Benfica e col 2-0 casalingo ottiene il pass per la semifinale. Una vittoria firmata da Kostic e Rode, una rete per tempo, mentre il Napoli deve arrendersi alla superiorità dell'Arsenal anche al San Paolo: segna Lacazette con una splendida punizione, poi tante occasioni da una parte e dall'altra, ma nessun gol.

Lo Slavia Praga regala un tempo al Chelsea ma nonostante questo riesce a far paura agli inglesi grazie alle reti di Soucek e Sevcik: gli inglesi superano la sorpresa dei quarti di finale solo di misura, esattamente come all'andata. Non c'è mai partita, infine, nel derby spagnolo tra Valencia e Villarreal. Padroni di casa, già vincitori all'andata, mai in difficoltà grazie alle reti di Parejo e Lato. Di seguito i risultati dei quarti di finale di Europa League:

Chelsea-Slavia Praga 4-3

(5', 27' Pedro (C), 10' aut. Deli (C), 17' Giroud (C), 26' Soucek (S), 52', 54' Sevcik (S))

Eintracht Francoforte-Benfica 2-0

(37' Kostic, 68' Rode)

Napoli-Arsenal 0-1

(36' Lacazette)

Valencia-Villarreal 2-0

(13' Lato, 54' Parejo)