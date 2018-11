Europa League, il calendario completo delle gare di Milan e Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'apertura teoricamente semplice, contro il Dudelange, si è rivelata più complicata del previsto, col Milan vittorioso per 0-1 grazie a Higuain. Così come la gara interna contro l'Olympiacos, risolta dalla doppietta di Cutrone e dalla rete del Pipita. Venti giorni fa, invece, la prima sconfitta, a San Siro contro il Betis Siviglia per 1-2, prima del pareggio per 1-1 in terra andalusa che lascia tutto ancora aperto e rimanda i verdetti ai prossimi 180 minuti.

Qui tutti gli appuntamenti, giornata per giornata:

Giornata 1: 20 settembre, ore 21: Dudelange-Milan 0-1 - 59' Higuain)

Giornata 2: 4 ottobre, ore 18.55: Milan-Olympiacos 3-1 - 14' Guerrero (O), 70' Cutrone (M), 76' Higuain (M), 79' Cutrone (M)

Giornata 3: 25 ottobre, ore 18.55: Milan-Betis 1-2 - 30' Sanabria (B), 55' Lo Celso (B), 83' Cutrone (M)

Giornata 4: 8 novembre, ore 21: Betis-Milan 1-1 - 12' Lo Celso (B), 63' Suso (M)

Giornata 5: 29 novembre, ore 18.55: Milan-Dudelange

Giornata 6: 13 dicembre, ore 21: Olympiacos-Milan

Una vittoria, un pesante ko, il ritorno al successo e la conferma nell'ultima giornata contro l'OM. E' iniziata così l'Europa League della Lazio di Simone Inzaghi, sconfitta a Francoforte dall'Eintracht per 4-1 nel secondo turno del raggruppamento ma vittoriosa sia con l'Apollon Limassol che nella doppia sfida contro l'Olympique Marsiglia. Proprio la vittoria di ieri per 2-1 ha certificato la qualificazione dei biancocelesti e l'eliminazione della squadra di Garcia dalla competizione. Le ultime due partite, il 29 novembre Apollon-Lazio e il 13 dicembre Lazio-Francoforte, serviranno solo per sistemare la classifica del gruppo H.

Qui tutti gli appuntamenti, giornata per giornata:

Giornata 1: 20 settembre, 18.55: Lazio-Apollon Limassol 2-1 - 14' Luis Alberto (L), 84' Immobile (L), 87' Zelaya (A)

Giornata 2: 4 ottobre, 21.00: Eintracht Francoforte-Lazio 4-1 - 4' Da Costa (E), 23' Parolo (L), 28' Kostic (E), 52' Jovic (E), 94' Da Costa (E)

Giornata 3: 25 ottobre, 21.00: O. Marsiglia-Lazio 1-3 - 10' Wallace (L), 59' Caicedo (L), 86' Payet (OM), 90' Marusic (L)

Giornata 4: 8 novembre, 18.55: Lazio-O. Marsiglia 2-1 - 46' Parolo (L), 55' Correa (L), 60' Thauvin (OM)

Giornata 5: 29 novembre, 21.00: Apollon-Lazio

Giornata 6: 13 dicembre, 18.55: Lazio-Eintracht Francoforte