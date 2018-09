Europa League, il calendario dei gironi: le sfide di Milan e Lazio

Si è tenuto due giorni fa a Montecarlo il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Non è andata benissimo alla Lazio, che ha pescato l'ambizioso OM di Rudi Garcia, l'Eintracht Francoforte e l'Apollon Limassol. Un po' meglio al Milan, che comunque dovrà sfidare l'Olympiacos e il rinnovato Betis Siviglia, oltre ai lussemburghesi del Dudelange.

Gruppo A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurigo

AEK Larnaca

Gruppo B

Salisburgo

Celtic

Lipsia

Rosenborg

Gruppo C

Zenit

Copenaghen

Bordeaux

Slavia Praga

Gruppo D

Anderlecht

Fenerbahce

Dinamo Zagabria

Spartak Trnava

Gruppo E

Arsenal

Sporting CP

Qarabag

Vorskla

Gruppo F

Olympiacos

Milan

Betis

Dudelange

Gruppo G

Villarreal

Rapid Vienna

Spartak Mosca

Rangers

Gruppo H

Lazio

Olympique Marsiglia

Eintracht

Apollon

Gruppo I

Besiktas

Genk

Malmo

Sarpsborg

Gruppo J

Siviglia

Krasnodar

Standard Liegi

Akhisarspor

Gruppo K

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

Gruppo L

Chelsea

PAOK

BATE

Vidi

The official result of the #UELdraw! 🤩

Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 31, 2018