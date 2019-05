Europa League, il calendario: finale tutta inglese. Sarà Arsenal-Chelsea

Questo il calendario completo dell'Europa League 2018/2919 che culminerà con la finale dello Stadio Olimpico di Baku, Azerbaijan, di mercoledì 29 maggio 2019.

7 marzo 2019: Andata ottavi di finale

Eintracht-Inter 0-0

Siviglia-Slavia Praga 2-2

Zenit-Villarreal 1-3

Rennes-Arsenal 3-1

Dinamo Zagabria-Benfica 1-0

Valencia-Krasnodar 2-1

Napoli-Salisburgo 3-0

Chelsea-Dinamo Kiev 3-0

14 marzo 2019: Ritorno ottavi di finale

Inter-Eintracht 0-1

Slavia Praga-Siviglia 4-3 dts

Villarreal-Zenit 2-1

Arsenal-Rennes 3-0

Benfica-Dinamo Zagabria 3-0 dts

Krasnodar-Valencia 1-1

Salisburgo-Napoli 3-1

Dinamo Kiev-Chelsea 0-5

Squadre qualificate:

Eintracht Francoforte, Slavia Praga, Villarreal, Arsenal, Benfica, Valencia, Napoli, Chelsea.

11 aprile 2019: Andata quarti di finale

Arsenal-Napoli 2-0

(15' Ramsey, 25' aut.Koulibaly)

Benfica-Eintracht Francoforte 4-2

(21' Joao Felix, 40' Jovic, 43' Joao Felix, 50' Dias, 54' Joao Felix, 72' Paciencia )

Slavia Praga-Chelsea 0-1

(86' Alonso)

Villarreal-Valencia 1-3

(6' Guedes, 36' Cazorla, 90+1' Wass, 90+3' Guedes)

18 aprile 2019: Ritorno quarti di finale

Chelsea-Slavia Praga 4-3

(5', 27' Pedro (C), 10' aut. Deli (C), 17' Giroud (C), 26' Soucek (S), 52', 54' Sevcik (S))

Eintracht Francoforte-Benfica 2-0

(37' Kostic, 68' Rode)

Napoli-Arsenal 0-1

(36' Lacazette)

Valencia-Villarreal 2-0

(13' Lato, 54' Parejo)

2 maggio 2019: Andata semifinali

Chelsea-Eintracht Francoforte 1-1

(23' Jovic (E), 45' Pedro (C))

Arsenal-Valencia 3-1

(11' Diakhaby (V), 18' Lacazette (A), 26' Lacazette (A), 90+1' Aubameyang (A))

9 maggio 2019: Ritorno semifinali

Eintracht Francoforte-Chelsea 5-4 dopo i calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari)

(28° Loftus-Cheek (C), 49° Jovic (E))

Valencia-Arsenal 2-4

(11° Gameiro (V), 17° Aubameyang (A), 50° Lacazette (A), 58° Gameiro (V), 69° Aubameyang (A), 89° Aubameyang(A))

29 maggio 2019: Finale

Arsenal-Chelsea