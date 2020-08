Europa League, l'Inter sfiderà il Bayer Leverkusen di Havertz: contro i Rangers finisce 1-0

Nessuna fatica per il Bayer Leverkusen, Havertz e compagni hanno gestito senza problemi il 3-1 dell'andata contro il Glasgow Rangers. Decisiva la rete di Diaby al 51', abile a sfruttare una buona giocata di Aranguiz. Nessuna reazione significativa da parte dei Rangers: anche sul punteggio in parità gli scozzesi non sono riusciti a costruire azioni pericolose. Lunedì 10 agosto alle ore 21.00 il Bayer Leverkusen sfiderà l'Inter a Düsseldorf per i quarti di finale in gara unica.

Il match - Al 16' arriva il primo squillo di Havertz: gran conclusione, soltanto la traversa nega la gioia del gol al numero 29. Il primo tempo scivola via senza tantissime emozioni, con il Bayer a gestire il doppio vantaggio. Nella ripresa arriva il gol che ipoteca la sfida: Aranguiz lancia Diaby, che davanti a McGregor non fallisce l'occasione. Un gol che praticamente taglia le gambe alla squadra di Steven Gerrard: gli scozzesi provano ad abbozzare una reazione, ma i padroni di casa gestiscono senza troppi affanni. Finisce 1-0, i tedeschi ora sfideranno i nerazzurri di Antonio Conte.