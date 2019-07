Europa League, le formazioni di Torino-Debrecen: Mazzarri con tre punte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Debrecen, sfida valevole per il Secondo Turno di qualificazione alla prossima Europa League, nonché debutto stagionale - sia in Europa che in gare ufficiali - per i granata.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi; Falque, Belotti, Berenguer.

Debrecen (4-4-2): Nagy; Kinyik, Szatamari, Pavkovics, Ferenczi; Szecsi, Tozser, Haris, Varga; Trujic, Zsori.