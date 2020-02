vedi letture

Europa League, Lukaku a segno per sei gare di fila. L'ultimo a fare meglio è stato Shearer

Romelu Lukaku ancora a segno in Europa League. Come riporta Opta l'attaccante belga dell'Inter ha segnato in sei gare di fila in Europa League: l'ultimo giocatore a fare meglio è stato Alan Shearer nel 2005.