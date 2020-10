Europa League, Lukaku fra i candidati per il premio di miglior giocatore dell'edizione 2019-20

Anche l'Europa League assegnerà i premi per l'edizione 2019-20. La giuria era composta dagli allenatori dei 48 club nella fase a gironi della scorsa stagione, insieme a 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM), uno per ciascuna federazione affiliata alla UEFA. I membri della giuria hanno scelto i loro primi tre giocatori, con il primo che ha ricevuto cinque punti, il secondo tre e il terzo. Agli allenatori non era permesso votare per i giocatori della propria squadra. Tre i giocatori candidati al premio Player of the Season: si tratta dell'interista Romelu Lukaku, autore di 7 reti in 6 partite; Bruno Fernandes del Manchester United ed Ever Banega del Siviglia.

Questa la classifica relativa le posizioni dalla 4 alla 10:

4. Luuk de Jong (Siviglia)

5. Jesús Navas (Siviglia)

6. Lucas Ocampos (Siviglia)

7. Kai Havertz (Leverkusen)

8. Diego Carlos (Siviglia)

9. Adama Traoré (Wolves)

10. Jules Koundé (Siviglia)

I tre precedenti vincitori sono Paul Pogba (Real Madrid, 2016/17), Antoine Griezmann (Atlético Madrid, 2017/18) ed Eden Hazard (Chelsea, 2018/19).