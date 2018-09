Europa League nel segno del turn-over. La Lazio ne cambia otto

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Federico Gaetano

"Sarà però un periodo lungo con tante partite: con lo staff dovrò capire chi far giocare tre partite di seguito e chi invece alternare". Inzaghi parla sempre chiaro, diretto: nessuna eccezione neanche in questo caso. Contro l'Apollon Limassol sarà turn-over: forse l'unica occasione per farlo, prima delle prossime delicate sfide. È vero, la Lazio non può certo permettersi di fallire l'esordio in Europa League, specie in un girone di ferro con Francoforte e Marsiglia. Ma come l'anno scorso il tecnico è convinto di potersela cavare alla grande con le riserve contro la formazione più debole. Per questo le sostituzioni saranno parecchie, alcune addirittura forzate. Wallace ha bisogno di riposo e Bastos può sfruttare l'occasione per riprendersi il posto sul centro-destra anche in campionato. Sul centro-sinistra invece toccherà, sino alla prossima sosta, a Caceres sostituire Radu (20 giorni di stop). Aspettando il rientro di Luiz Felipe, straordinari per Acerbi al centro. Sogna di mettersi in mostra dopo Auronzo, anche Proto: giocherà lui questo girone d'Europa League al posto di Strakosha. A centrocampo sarà vera e propria rivoluzione, mentre in attacco - dopo due partite no sotto porta tanta corsa - Inzaghi è pronto stoppare anche Immobile. Alla fine, in sintesi, saranno ben otto i cambi rispetto alla Lazio titolare di Empoli.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile.

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Yuste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Sardinero, Pereyra, Schembri; Maglica.