Europa League, oggi il Milan conoscerà l'avversaria: tre le opzioni possibili

Alle 13 il Milan conoscerà la sua prima avversaria in Europa League. Oggi a Nyon vi sarà il sorteggio del secondo turno di Europa League. La squadra di Stefano Pioli arriva all'appuntamento come testa di serie e la UEFA per agevolare il sorteggio ha già fatto una prima selezione. Pertanto sono tre le possibili avversarie dei rossoneri, nello specifico i norvegesi del Bodø/Glimt, i maltesi dell'Hibernians e gli irlandesi dello Shamrock Rovers. La partita, in gara secca, si giocherà il 17 settembre.