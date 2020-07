Europa League, oggi il sorteggio: Lukaku, Havertz e gli altri. Le 10 stelle della competizione

Romelu Lukaku - Inter: tra lui e Lautaro, soprattutto in questo momento, la stella di Conte è il centravanti belga. Prima stagione devastante in Serie A: 20 gol in 31 partite. In Europa League, finora, 2 su 2. È uscito col ghiaccio sulla coscia contro il Verona, i nerazzurri incrociano le dita.

Bruno Fernandes - Manchester United: immpatto da numero uno. Arrivato a fine gennaio per 55 milioni dallo Sporting Lisbona, è quasi sempre stato uno dei migliori in campo dei Red Devils. 7 gol in 10 partite di Premier League, già a segno anche in Europa con la maglia della squadra inglese.

Adama Traoré - Wolverhampton: nome caldo sul mercato, piace alla Juventus e non solo. Fisico da culturista e trascorsi nelle giovanili del Barcellona, ha trovato la sua dimensione in Premier League. Ai muscoli aggiunge la velocità e una buona propensione all'assist: già 12 in questa stagione.

Kai Havertz - Bayer Leverkusen: la next big thing del calcio tedesco e non solo. Classe 2000, fantasista col vizio del gol (17 stagionali), dopo aver infranto diversi record di precocità in Bundesliga è il grande obiettivo del Chelsea per il prossimo calciomercato.

Paul Pogba - Manchester United: dopo il portoghese, può essere il secondo vero acquisto di Old Trafford. Ha saltato buona parte dell'annata calcistica fino al lockdown: basti pensare che quello contro l'Aston Villa è stato il suo primo gol stagionale. La gara di ritorno con il LASK sarà l'esordio in questa Europa League con la maglia dei Red Devils.

Lucas Ocampos - Siviglia: la meteora vista in Italia è soltanto un ricordo. L'esterno offensivo classe '94 del Siviglia è uno dei migliori giocatori della Liga per le statistiche offensive. 15 gol e 4 assist in questa stagione, nell'ultima di campionato è stato decisivo persino da portiere.

Edin Dzeko - Roma: incostante come tutta la Magica di questa stagione, nell'ultimo periodo ha trovato qualche difficoltà sottoporta ma i gol segnati sono comunque 17. Per Fonseca, in ogni caso, è lui la certezza dell'attacco.

Filip Kostic - Eintracht Francoforte: la squadra tedesca chiede tanti soldi. Un anno fa l'Inter ha bussato alla loro porta con 40 milioni di euro, vedendosi rifiutata la proposta. Il classe '92 serbo, esterno di sinistra dalla spiccata propensione offensiva, è cresciuto ancora in quest'annata.

Raul Jimenez - Wolverhampton: anche lui sul taccuino di Paratici e più in generale della Juventus. Anche se il Tata Martino, ct del suo Messico, gli ha consigliato il Manchester United. Non è un lupo di primo pelo: centravanti classe '91, ha deluso alla prima occasione in Europa con l'Atlético Madrid per poi rifarsi a Siviglia. Con i Wolves, 22 gol in 44 partite questa stagione

Lautaro - Inter: detto di Lukaku, l'argentino non può non rientrare in questa lista. Anche perché contende a Havert il primato di giocatore con la valutazione più alta sul mercato. Vive un periodo di appannamento, potrebbe scrollarselo di dosso ora che è scaduta la sua clausola e forse si parlerà un po' meno del Barcellona. In stagione è a 17 gol segnati, in Europa League è a secco ma ha giocato una sola partita: 5 reti in 6 gare di Champions League.