Europa League, oggi il sorteggio per Roma e Lazio. Tutte le fasce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la Champions, spazio all'Europa League. A partire dalle 12, sempre dal Grimaldi Forum di Montecarlo, ci sarà spazio per il sorteggio della seconda competizione europea per club. Senza Torino, eliminato ieri dal Wolverhampton, rimangono in corsa soltanto due italiane: Roma e Lazio. Entrambe le capitoline sono inserite in prima fascia; le 48 squadre partecipanti saranno divise in dodici gruppi da quattro club ognuno. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

PRIMA FASCIA

Siviglia

Arsenal

Porto

Roma

Manchester United

Dinamo Kyev

Besiktas

Basilea

Sporting Lisbona

CSKA Mosca

Wolfsburg

Lazio

SECONDA FASCIA

PSV Eindhoven

Krasnodar

Celtic

Copenaghen

Braga

Gent

Borussia Mönchengladbach

Young Boys

Astana

Ludogorets

APOEL

Eintracht Francoforte

TERZA FASCIA

Saint-Étienne

Qarabağ

Feyenoord

Getafe

Espanyol

Malmö

Partizan

Standard Liège

Wolverhampton

Rennes

Rosenborg

İstanbul Başakşehir