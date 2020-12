Europa League, ostacolo Granada: sorteggiata l'avversaria del Napoli ai 16esimi di finale

E' stata sorteggiata l'avversaria del Napoli per i sedicesimi di finale di Europa League. Dopo aver vinto il gruppo F, la squadra partenopea se la vedrà contro il Granada nel doppio confronto valido per i sedicesimi di finale. I match d'andata sono in programma per il 18 febbraio, quelli di ritorno per il 25 febbraio.