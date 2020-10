Europa League, risultati e marcatori al 45': Gotze-gol col PSV, il Rapid Vienna ferma l'Arsenal

Si sono appena conclusi i primi tempi delle dodici gare in programma alle 18:55 per la fase a gironi di Europa League. Questi tutti i risultati parziali e i marcatori, con la Roma sotto di un gol in Svizzera con lo Young Boys e il Napoli ancora fermo sullo 0-0 in casa contro l'AZ per quanto riguarda le italiane:

CSKA Sofia-Cluj 0-0

Dundalk-Molde 1-0 (35' Murray)

Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga 1-0 (45' Agudelo)

Lech-Benfica 1-2 (9' rig. Pizzi, 15' Ishak, 42' Nunez)

Bayer Leverkusen-Nizza 2-1 (11' Amiri, 19' Alario, 31' Gouiri)

Napoli-AZ Alkmaar 0-0

PAOK-Omonia 0-1 (16' Bautheac)

PSV-Granada 1-0 (46' Gotze)

Rapid Vienna-Arsenal 0-0

Rijeka-Real Sociedad 0-0

Standard Liegi-Rangers 0-1 (19' rig. Tavernier)

Young Boys-Roma 1-0 (14' rig. Nsame)