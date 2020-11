Europa League, risultati e marcatori al 45': Tottenham avanti, sorpresa Bayer, la Real pareggia

Sono appena terminati i primi tempi delle prime dodici gare di Europa League in programma stasera. Questi tutti i risultati parziali e i marcatori, con la Roma avanti in scioltezza contro il Cluj e il Napoli in parità sul campo del Rijeka per quanto riguarda le squadre italiane:

Benfica-Rangers 1-2 (2' aut. Goldson, 24' aut. Goncalves, 25' Kamara)

H. Beer Sheva-Bayer Leverkusen 2-2 (5' Bailey, 11' e 25' Acolatse, 39' Dadya)

Lech Poznan-Standard Liegi 2-1 (14' Skoras, 22' Ishak, 29' Lestienne)

Ludogorets-Tottenham 0-2 (13' Kane, 33' Lucas Moura)

Omonia-Granada 0-1 (4' Herrera)

PAOK-PSV 0-1 (21' rig. Zahavi)

Rapid Vienna-Dundalk 1-1 (8' Hoban, 22' Ljubicic)

Real Sociedad-AZ Alkmaar 0-0

Rijeka-Napoli 1-1 (13' Muric, 43' Demme)

Roma-Cluj 3-0 (2' Mkhitaryan, 24' Ibanez, 34' Borja Mayoral)

Sivasspor-Qarabag 1-0 (11' Osmapasa)

Slavia Praga-Nizza 2-1 (16' Kutcha, 33' Gouiri, 43' Sima)