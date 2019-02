© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'urna di Nyon ha decretato quelli che saranno gli ottavi di finale di Europa League. Non benissimo per l'Inter che sfiderà l'Eintracht Francoforte, con andata in Germania e ritorno a San Siro, meglio per Napoli che se la vedrà con il Salisburgo: prima gara al San Paolo. Questi tutti gli accoppiamenti:

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit San Pietroburgo-Villarreal