Europa League, tutti i risultati delle 18.55: lo Young Boys ribalta tutto allo scadere, suicidio AZ

Si sono appena concluse le dodici gare di Europa League iniziate alle ore 18:55 e valide per l'ultima giornata della fase a gironi. Questi tutti i risultati e i marcatori, con la Roma sconfitta in modo indolore a Sofia e il Napoli vittorioso per 1-0 contro la Real Sociedad all'esordio allo "Stadio Diego Armando Maradona" per quanto riguarda le italiane:

CSKA Sofia-Roma 3-1 (5' Rodrigues, 22' Milanese, 34' e 55' Sowe)

Dundalk-Arsenal 2-4 (12' Nketiah, 18' Elneny, 22' Flores, 67' Willock, 80' Balogun, 85' Hoare)

H. Beer Sheva-Nizza 1-0 (72' Hatuel)

Lech-Rangers 0-2 (31' Itten, 72' Hagi)

B. Leverkusen-Slavia Praga 4-0 (8' e 32' Bailey, 59' Diaby, 91' Bellarabi)

Napoli-Real Sociedad 1-1 (35' Zielinski, 92' Willian José)

PAOK-Granada 0-0

PSV-Omonia 4-0 (36' Malen, 63' rig. Dumfries, 91' e 94' Piroe)

Rapid Vienna-Molde 2-2 (12' e 46' Eikrem, 43' Ritzmaier, 91' Ibrahimoglu)

Rijeka-AZ 2-1 (52' Menalo, 57' Wijndal, 93' Tomecak)

Standard Liegi-Benfica 2-2 (12' Raskin, 16' Everton, 60' Tapsoba, 67' rig. Pizzi)

Young Boys-Cluj 2-1 (84' Debeljuh, 94' rig. Nsamé, 97' Gaudino)