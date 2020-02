vedi letture

Europa League, tutti i risultati e le qualificate agli ottavi: ecatombe portoghese, fuori l'Ajax

In attesa di Salisburgo-Eintracht (rinviata a domani a causa di un uragano), ecco il quadro delle sfide giocate tra ieri e oggi, con tutte le qualificate agli ottavi di finale di Europa League. Clamorosa ecatombe delle squadre portoghesi, tutte eliminate dalla competizione. Bene le tedesche e le spagnole, che saranno le avversarie più difficili per Inter e Roma. Sorprende l'eliminazione dell'Ajax per mano del Getafe, così come quella dell'Arsenal, beffato ai supplementari dall'Olympiacos.

Giocata ieri - Braga-Rangers 0-1 (andata 2-3)

Basaksehir-Sporting 4-1 d.t.s. (and. 1-3)

Basilea-APOEL 1-0 (and. 3-0)

Espanyol-Wolverhampton 3-2 (and. 0-4)

Porto-Bayer Leverkusen 1-3 (and. 1-2)

Gent-Roma 1-1 (and. 0-1)

LASK-AZ Alkmaar 2-0 (and. 1-1)

Malmoe-Wolfsburg 0-3 (and. 1-2)

Ajax-Getafe 2-1 (andata 0-2)

Arsenal-Olympiacos 1-2 d.t.s. (and. 1-0)

Benfica-Shakhtar 3-3 (and. 1-2)

Celtic-Copenhagen 1-3 (and. 1-1)

Inter-Ludogorets 2-1 (and. 2-0)

Manchester United-Club Brugge 5-0 (and. 1-1)

Siviglia-Cluj 0-0 (and. 1-1)

Salisburgo-Eintracht rinviata a domani (and. 1-4)