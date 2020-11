Europa o campionato per Borja Mayoral? Fonseca: "La cosa più importante è farlo giocare"

Il rendimento di Borja Mayoral crescerebbe se giocasse nella squadra titolare, e non in quella di Coppa? A rispondere alla domanda, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Cluj, è il tecnico della Roma, Paulo Fonseca: "L'importante è che abbia la possibilità di giocare. Poi chi mettere è una scelta mia in ogni partita. La cosa più importante è farlo giocare, ha bisogno di giocare e di adattarsi in questa squadra, in questo campionato".

