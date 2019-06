© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria della Romania Under 21 rischia di inguaiare i coetanei azzurri. Dopo il 4-2 all'Inghilterra di Puscas e compagni, se tra poco la Francia batterà la Croazia, a Bleus e romeni nello scontro di lunedì basterà infatti un pareggio per qualificarsi entrambi a discapito dell'Italia, per la quale è invece già difficile arrivare al secondo posto del proprio girone.

Ricordiamo che a passare in semifinale sono tutte le prime e la migliore seconda.