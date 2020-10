Europei Under 19 annullati a causa del Covid-19. Italia qualificata direttamente ai Mondiali U20

vedi letture

Il Comitato esecutivo della UEFA ha deciso di cancallare il torneo finale degli Europei Under 19 che si sarebbe dovuto disputare in Irlanda del Nord, a seguito dell'attuale situazione epidemiologica in Europa, con conseguenti difficoltà a viaggiare. Poiché il torneo fungeva anche da qualificazione ai Mondiali Under 20 in programma in Indonesia dal 20 maggio al 12 giugno, è stato deciso che i cinque slot riservati alle squadre europee saranno assegnati alle suadre che occupano le prime cinque posizioni nel coefficiente del turno di qualificazione UEFA per la stagione 2019/20. Tra di esse c'è l'Italia, che parteciperà alla rassegna iridata assieme a Francia, Inghilterra, Olanda e Portogallo. È stato inoltre reso noto che il nuovo format dei tornei Under 19 che prevede un sistema di promozione e retrocessione in tre divisioni fra le selezioni, con final eight previsto nel 2022, è stato spostato al biennio 2021-2023. Di conseguenza ci sarà un campionato europeo per la stagione 2021-22.