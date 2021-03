Europeo U21, il programma dei quarti: spicca Olanda-Francia. L'Italia con il Portogallo

vedi letture

Con le gare che si sono disputate nella giornata di oggi si è conclusa la fase a gironi dell'Europeo Under 21, con l'Italia di Nicolato che ha chiuso al secondo posto, alle spalle della Spagna, staccando il pass per i quarti di finale, dove affronterà il Portogallo, primo nel gruppo D a punteggio pieno. Di seguito il programma del primo turno a eliminazione diretta che andrà in scena il prossimo 31 maggio, con la finalissima fissata invece per il 6 giugno:

Olanda-Francia

Danimarca-Germania

Spagna-Croazia

Portogallo-Italia