Europeo U21, Italia con l'obbligo di vincere e di sperare. Le combinazioni

Gli Azzurrini, obbligati a vincere contro il Belgio, dovranno fare i conti con i risultati delle altre per sperare nella qualificazione alle semifinali dell'Europeo

"La speranza è l'ultima a morire" dicevano i latini e chissà se, soprattutto negli ultimi giorni, non lo abbia detto anche "Gigi" Di Biagio ai suoi Azzurrini. L'Italia Under 21, dopo l'inaspettata sconfitta di tre giorni fa contro la Polonia (Italia U21 vs Polonia U21 0-1, 19 giugno 2019), ha l'obbligo di vincere, questa sera, contro i pari categoria del Belgio ma, al tempo stesso, deve sperare nel verificarsi di una serie di risultati favorevoli se vuole centrare la qualificazione alle semifinali dell'Europeo e, di conseguenza, un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo.

Qualora l'Italia riuscisse a battere il Belgio - "condicio sine qua non" di qualsiasi ipotesi di qualificazione - e la Polonia dovesse perdere con uno o due gol di scarto contro la Spagna, gli Azzurrini, in virtù della classifica avulsa, chiuderebbero il Gruppo A al 1° posto poiché avrebbero la miglior differenza reti negli scontri diretti tra le squadre in questione.

Nell'ipotesi in cui, invece, i polacchi non perdessero (sia la vittoria che il pareggio garantirebbero ai ragazzi di Czesław Michniewicz la vetta del girone) o che le Furie Rosse vincessero con tre o più gol di scarto arrivando, in questo modo, prime, l'Italia concluderebbe al 2° posto trovandosi, suo malgrado, nella condizione di dover aspettare 48h per conoscere le proprie sorti visto che le gare del Gruppo B e del Gruppo C si disputeranno rispettivamente domenica e lunedì. Il pericolo, in questo caso, sarebbe in primis quello di dover fare i conti con altre due squadre (la 2ª classificata del Gruppo B, che potrebbe essere una tra Austria e Danimarca, e la 2ª classificata del Gruppo C, che potrebbe essere una tra Francia e Romania) ed in secundis quello di un possibile "biscotto" franco-rumeno.

Infatti, sia la Francia che la Romania, dopo le rispettive vittorie contro la Croazia (Francia U21 vs Croazia U21, 21 giugno 2019) e contro l'Inghilterra (Inghilterra U21 vs Romania U21 2-4, 19 giugno 2019) maturate nella giornata di ieri, sono a punteggio pieno nel Gruppo C e, nell'ultima giornata, saranno chiamate ad affrontarsi nel San Marino Stadium di Serravalle. Un eventuale pareggio tra francesi e rumeni qualificherebbe matematicamente entrambe le squadre che, senza farsi del male reciproco, raggiungerebbero, in un colpo solo, sia le semifinali dell'Europeo che la qualificazione alle prossime Olimpiadi (l'impossibilità di qualificarsi alle semifinali da parte degli inglesi evita l'eventuale spareggio olimpico tra la 2ª Migliore Seconda e la 1ª Miglior Terza).

L'Italia, parafrasando l'umorista americano Evan Esar, dovrà tingere la sua delusione - provocata dal mancino del polacco Bielik tre giorni fa - con la vernice della speranza che, a partite da stasera contro il Belgio, dovrà essere di un solo ed unico colore: l'azzurro.