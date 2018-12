Europeo U21, Italia e San Marino gli anfitrioni: città e date competizione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saranno Italia e San Marino a ospitare la fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2019, in programma dal 16 al 30 giugno. Il torneo si svolgerà infatti in cinque città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine), oltre appunto a San Marino.

Questi i tre gruppi sorteggiati:

GRUPPO 1: Italia, Belgio, Polonia, Spagna.

GRUPPO 2: Germania, Austria, Serbia, Danimarca.

GRUPPO 3: Inghilterra, Croazia, Romania, Francia.

Queste le date della competizione:

Fase a gironi: prima giornata

Domenica 16 giugno

Gruppo A: Polonia - Belgio (Reggio Emilia, 18.30)

Gruppo A: Italia - Spagna (Bologna, 21.00)

Lunedì 17 giugno

Gruppo B: Serbia - Austria (Trieste, 18.30)

Gruppo B: Germania - Danimarca (Udine, 21.00)

Martedì 18 giugno

Gruppo C: Romania - Croazia (San Marino, 18.30)

Gruppo C: Inghilterra - Francia (Cesena, 21.00)

Seconda giornata

Mercoledì 19 giugno

Gruppo A: Spagna - Belgio (Reggio Emilia, 18.30)

Gruppo A: Italia - Polonia (Bologna, 21.00)

Giovedì 20 giugno

Gruppo B: Danimarca - Austria (Udine, 18.30)

Gruppo B: Germania - Serbia (Trieste, 21.00)

Venerdì 21 giugno

Gruppo C: Inghilterra - Romania (Cesen, 18.30)

Gruppo C: Francia - Croazia (San Marino)

Terza giornata

Sabato 22 giugno

Gruppo A: Belgio - Italia (Reggio Emilia, 21.00)

Gruppo A: Spagna - Polonia (Bologna, 21.00)

Domenica 23 giugno

Gruppo B: Austria - Germania (Udine, 21.00)

Gruppo B: Danimarca - Serbia (Trieste, 21.00)

Lunedì 24 giugno

Gruppo C: Croazia - Inghilterra (San Marino, 21.00)

Gruppo C: Francia - Romania (Cesena, 21.00)

Le vincitrici dei gironi e la migliore seconda si qualificano per le semifinali

Eventuale spareggio olimpico*

Seconda migliore seconda - Terza migliore seconda (Cesena)

*Verrà disputato solo se l'Inghilterra (che non può partecipare al torneo olimpico maschile) si qualifica per le semifinali, che altrimenti decreteranno le quattro contendenti europee in Giappone nel 2020.

Semifinali

Giovedì 27 giugno

1 Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C (Bologna, 18.00)

2 Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C (Reggio Emilia 21.00)

Finale

Domenica 30 giugno

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (Udine, 20.45)