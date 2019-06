Europeo U21, la Croazia di Gracan cerca l'impresa con Brekalo

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Croazia Under 21 del selezionatore Nenad Gracan ha conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria piazzandosi al 1° posto del Gruppo 1 delle qualificazioni insieme alla Grecia, ma con il vantaggio degli scontri diretti a favore (Grecia U21 vs Croazia U21 1-1, 17 novembre 2017, e Croazia U21 vs Grecia U21 2-0, 12 ottobre 2018). I croati, che faranno a meno del difensore, classe '96, Duje Caleta-Car del Marsiglia poiché stabilmente aggregato con la Nazionale maggiore di Zlatko Dalic, hanno utilizzato diversi moduli, dal 4-3-3 al 4-4-2 passando per il 4-1-4-1, durante il loro percorso verso l'Italia con l'unica costante della difesa a quattro.

IL CALENDARIO - I croati, che erano stati inseriti in terza fascia, sono stati sorteggiati nel Gruppo C insieme ai pari categoria della Francia, dell'Inghilterra e della Romania. La formazione del selezionatore Gracan, che quest'oggi alle ore 18:30 affronterà i pari categoria della Danimarca in amichevole, disputerà tutte e tre le partite della fase a gironi presso il San Marino Stadium.

1ª Giornata (Martedì 18 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Romania U21 vs Croazia U21, San Marino Stadium di San Marino

2ª Giornata (Venerdì 21 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Francia U21 vs Croazia U21, San Marino Stadium di San Marino

3ª Giornata (Lunedì 24 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Croazia U21 vs Inghilterra U21, San Marino Stadium di San Marino

I CONVOCATI - Il selezionatore Nenad Gracan, che ha scelto come terzo portiere il classe '98 Adrian Semper del Chievo, ha reso noto l'elenco dei 23 calciatori della Croazia Under 21 in vista della fase finale dell'Europeo di categoria nella giornata di giovedì 6 giugno:

Portieri: Grbic (Lokomotiva Zagreb), Posavec (Hajduk Spalato), Semper (Chievo Verona)

Difensori: Benkovic (Celtic Glasgow), Borevkovic (Rio Ave), Bradaric (Hajduk Spalato), Kalaica (Benfica), Katic (Glasgow Rangers), Sosa (Stoccarda), Uremovic (Rubin Kazan)

Centrocampisti: Basic (Bordeaux), Bistrovic (CSKA Mosca), Halilovic (Standard Liegi), Ivanusec (Lokomotiva Zagreb), Majer (Dinamo Zagabria), Moro (Dinamo Zagabria), Sunjic (Dinamo Zagabria), Vlasic (CSKA Mosca)

Attaccanti: Brekalo (Wolfsburg), Kulenovic (Legia Varsavia), Jakolis (Admira Wacker Mödling), Muric (Rijeka),

LE STELLE - I croati, che sognano il loro primo Europeo Under 21, puntano fortemente sul talento dell'attaccante, classe '98, Josip Brekalo, il quale, oltre ad essere il miglior cannoniere della formazione di Gracan con 7 reti in 10 presenze, ha collezionato 27 presenze, 3 reti e 4 assist stagionali con la maglia dei tedeschi del Wolfsburg. Un altro elemento da tenere sotto osservazione è il difensore, classe '97, Filip Benkovic di proprietà degli inglesi del Leicester che, in stagione, ha militato in prestito con gli scozzesi del Celtic mettendo insieme 30 presenze, 2 reti ed 1 assist.

Inoltre, come non menzionare il centrocampista, classe '97, Nikola Vlasic (31 presenze, 8 reti e 7 assist stagionali con la maglia del CSKA Mosca in prestito dall'Everton), il difensore, classe '98, Branimir Kalaica (34 presenze, 1 rete ed 1 assist stagionali con la seconda squadra del Benfica), il difensore, classe '98, Borna Sosa dello Stoccarda (12 presenze ed 1 assist in Bundesliga) ed il centrocampista, classe '96, Alen Halilovic, talento di proprietà del Milan, il quale, nell'ultima stagione, ha cercato la via del riscatto in Belgio con la maglia dello Standard Liegi (17 presenze ed 1 assist). Infine, gli unici calciatori, entrambi classe '99, convocati sotto età: il difensore Domagoj Bradaric dell'Hajduk Spalato e l'attaccante, ex Juve, Sandro Kulenovic del Legia Varsavia.

LE AMBIZIONI - La selezione croata, nonostante non parta con il favore dei pronostici e non sia inserita in un raggruppamento propriamente facile, aspira ad essere una delle sorprese di questa edizione italiana dell'Europeo provando a puntare ad un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Gracan, che siede sulla panchina della Croazia Under 21 dall'ottobre 2013, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 con l'ex Palermo Posavec tra i pali. Difesa, da destra a sinistra, composta da Uremovic, Benkovic, Katic e Sosa. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Vlasic, Sunjic ed Ivanusec. In attacco, il tridente composto da Halilovic, Jakolis e Brekalo.