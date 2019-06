Europeo U21, la Germania di Kuntz cerca il bis con Waldschmidt

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Germania Under 21 del selezionatore Stefan Kuntz, campione in carica della manifestazione, ha conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria vincendo il Gruppo 5 delle qualificazioni totalizzando 25 punti, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 33 gol fatti (miglior attacco insieme al Portogallo) e 7 subiti.

I tedeschi, che possono annoverare tra le proprie fila quattro elementi vincitori della precedente edizione (Amiri, Dahoud, Oztunali e Tah), hanno sperimentato, durante l'ultimo biennio, diversi moduli, dal 4-4-2 al 3-4-3 passando per 4-3-3 o 4-1-4-1, ma, in Italia, dovremmo vederli con il 4-2-3-1 orfani dei seguenti talenti eleggibili, facenti ormai parte della Nazionale maggiore di Joachim Low: l'attaccante, classe '96, Leroy Sané del Manchester City, l'attaccante, classe '96, Timo Werner del Lipsia, il difensore, classe '96, Thilo Kehrer del PSG e, infine, l'attaccante, classe '96, Julian Brandt ed il centrocampista, classe '99, Kai Havertz, entrambi del Bayer Leverkusen. Quest'ultimo, Havertz, è stato protagonista di una stagione a dir poco straordinaria caratterizzata da 40 presenze, 20 reti e 7 assist in Prima Squadra. Faranno invece parte della spedizione italiana Jonathan Tah, Mahmoud Dahoud, Nadiem Amiri e Levin Öztunalı

IL CALENDARIO - La Germania è stata sorteggiata nel Gruppo B insieme ai pari categoria dell'Austria, della Danimarca e della Serbia. I tedeschi disputeranno la prima e la terza giornata della fase a gironi presso lo Stadio Friuli di Udine mentre la seconda presso lo Stadio "Nereo Rocco" di Trieste.

1ª Giornata (Lunedì 17 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Germania U21 vs Danimarca U21, Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine

2ª Giornata (Giovedì 20 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Germania U21 vs Serbia U21, Stadio "Nereo Rocco" di Trieste

3ª Giornata (Domenica 30 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Austria U21 vs Germania U21, Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine

I CONVOCATI - Il selezionatore, classe '62, Stefan Kuntz, che siede sulla panchina della Germania Under 21 dal settembre 2016, ha reso noto l'elenco dei 23 convocati per la fase finale dell'Europeo nella giornata di venerdì 7 giugno:

Portieri: Muller (Magonza), Nubel (Schalke 04), Schubert (Dynamo Dresda)

Difensori: Anton (Hannover 96), Baumgartl (Stoccarda), Henrichs (Monaco), Klostermann (Lipsia), Koch (Friburgo), Mittelstadt (Hertha Berlino), Tah (Bayer Leverkusen), Uduokhai (Wolfsburg)

Centrocampisti: Amiri (Hoffenheim), Dahoud (Borussia Dortmund), Eggestein M. (Werder Brema), Lowen (Norimberga), Maier (Hertha Berlino), Neuhaus (Borussia Monchengladbach), Oztunali (Magonza), Serdar (Schalke 04)

Attaccanti: Eggestein J. (Werder Brema), Nmecha (Manchester City), Richter (Augusta), Waldschmidt (Friburgo)

LE STELLE - I tedeschi, nonostante le pesanti assenze precedentemente citate, possono contare sulla vena realizzativa dell'attaccante, classe '96, Luca Waldschmidt del Friburgo, autore di 32 presenze, 9 reti e 3 assist stagionali. Oltre a Waldschmidt, figlio d'arte di Wolfgang, la Germania può vantare i difensori Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Lukas Klostermann del Lipsia, entrambi classe '96, con rispettivamente 5 ed 1 presenze con la Nazionale maggiore, ed il centrocampista, classe '97, Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach, protagonista di 34 presenze, 4 reti e 10 assist stagionali.

A questi vanno aggiunti i fratelli Eggestein del Werder Brema: il centrocampista, classe '96, Maximilian (39 presenze, 6 reti e 7 assist stagionali) e l'attaccante, classe '98, Johannes (28 presenze, 5 reti e 3 assist stagionali). Per concludere, come non menzionare il centrocampista, classe '99, Arne Maier che, oltre ad aver collezionato 26 presenze stagionali con la Prima Squadra dell'Hertha Berlino, è l'unico calciatore convocato sotto età da Kuntz per la fase finale dell'Europeo.

LE AMBIZIONI - La Germania, testa di serie insieme ad Italia (paese ospitante) e Spagna (finalista) durante il sorteggio della fase finale, ha l'obbligo, in quanto campione in carica uscente, di provare a bissare il successo ottenuto due anni fa. Per questo il selezionatore Kuntz, artefice del successo nel 2017 in Polonia - il secondo della storia tedesca dopo quello del 2009 -, dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza con il 4-2-3-1 con Nubel tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Klostermann, Baumgartl, Tah e Mittelstadt. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani Dahoud e Maximilian Eggestein, agiranno, sempre da destra a sinistra, Oztunali, Neuhaus ed Amiri. Davanti, nel ruolo di unico centravanti, il bomber Waldschmidt.