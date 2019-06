Europeo U21, la Polonia di Michniewicz confida nell'ex Samp Kownacki

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Polonia Under 21 del selezionatore Czeslaw Michniewicz, dopo aver chiuso il Gruppo 3 delle qualificazioni alle spalle della Danimarca, hanno conquistato un posto nella fase finale dell'Europeo di categoria vincendo il play-off contro il Portogallo (Polonia U21 vs Portogallo U21 0-1, 16 novembre 2019, e Portogallo U21 vs Polonia U21 1-3, 20 novembre 2019). I biancorossi, il cui modulo di riferimento è il 4-1-4-1, non potranno contare sul talento del difensore, classe '96, Jan Bednarek del Southampton (27 presenze ed 1 assist in stagione) che, pur essendo eleggibile anagraficamente, è ormai in pianta stabile con la Nazionale maggiore di Jerzy Brzeczek.

IL CALENDARIO - I polacchi, inseriti in terza fascia in occasione del sorteggio della fase finale, sono stati inseriti nel Gruppo A insieme ai pari categoria del Belgio, dell'Italia e della Spagna. La Polonia disputerà la prima partita della fase a gironi presso il MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia mentre le restanti due partite le affronteranno presso lo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna.

1ª Giornata (Domenica 16 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Polonia U21 vs Belgio U21, MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia

2ª Giornata (Mercoledì 19 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Italia U21 vs Polonia U21, Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

3ª Giornata (Sabato 22 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Spagna U21 vs Polonia U21, Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

I CONVOCATI - Il selezionatore Michniewicz ha reso noto l'elenco dei 23 calciatori della Polonia Under 21 per la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 16 al 30 giugno, nella giornata di mercoledì 22 maggio. Inizialmente, nella lista dei calciatori polacchi, figurava anche il portiere, classe '97, Bartlomiej Dragowski dell'Empoli che, nella giornata di giovedì 30 maggio, è stato sostituito dal portiere, classe '97, Mateusz Lis del Wisla Cracovia a causa di un infortunio.

Portieri: Grabara (Aarhus), Lis (Wisla Cracovia), Loska (Gornik Zabrze)

Difensori: Bielik (Arsenal), Bochniewicz (Gornik Zabrze), Fila (Lechia Gdansk), Gumny (Lech Poznan), Jonczy (Podbeskidzie Bielsko-Biala), Pestka (Chrobry Glogow), Wieteska (Legia Varsavia)

Centrocampisti: Dziczek (Piast Gliwice), Jagiello (Zaglebie Lubin), Piotrowski (Genk), Szymanski (Legia Varsavia), Zurkowski (Gornik Zabrze)

Attaccanti: Buksa (Pogon Szczecin), Jozwiak (Lech Poznan), Kownacki (Fortuna Dusseldorf), Michalak (Lechia Gdansk), Placheta (Podbeskidzie Bielsko-Biala), Swiderski (PAOK Salonicco), Tomczyk (Piast Gliwice), Wdowiak (Cracovia Krakow)

LE STELLE - L'uomo più pericoloso tra le fila dei polacchi è rappresentato dall'attaccante ex Sampdoria, classe '97, Dawid Kownacki del Fortuna Dusseldorf che, nelle qualificazioni, ha realizzato 11 reti in altrettante partite. In difesa, dove figura anche l'ex Reggina ed Udinese Bochniewicz, merita particolare attenzione il difensore, classe '98, Krystian Bielik del Charlton (35 presenze, 5 reti e 3 assist stagionali) in prestito dall'Arsenal. In mezzo al campo, invece, come non menzionare l'unico calciatore convocato sotto età: il centrocampista, classe '99, Sebastian Szymanski del Legia Varsavia (42 presenze, 2 reti e 7 assist stagionali). A questi potremmo aggiungere anche il centrocampista, classe '97, Jakub Piotrowski del Genk (13 presenze, 1 rete e 3 assist stagionali) ed il centrocampista, classe '97, Szymon Zurkowski del Gornik Zabrze (37 presenze, 5 reti e 3 assist stagionali) in prestito dalla Fiorentina.

LE AMBIZIONI - La Polonia Under 21, che non ha mai trionfato in una fase finale dell'Europeo di categoria, ha come obiettivo quello di provare a superare la fase a gironi alla ricerca di un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo.

Gli uomini di Michniewicz, che nella giornata di lunedì 10 giugno hanno disputato un'amichevole non ufficiale contro i pari categoria della Germania con la formula di 4 tempi da 30 minuti ciascuno (Polonia U21 vs Germania U21 2-3), dovrebbero presentarsi ai nastri di partenza con un 4-1-4-1 con Grabara tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Fila, Wieteska, Bielik e Stolarski. In mediana, davanti al mediano Dziczek, agiranno, sempre da destra a sinistra, Michalak, Piotrowski, Zurkowski e Szymanski. Davanti, come unico attaccante, Kownacki.