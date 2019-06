Europeo U21, la Romania di Radoi confida nei gol di Puscas

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Romania Under 21 del selezionatore Matei Mirel Radoi, ex calciatore professionista noto per i suoi nove anni di militanza nella Steaua Bucarest, ha conquistato un posto alla fase finale dell'Europeo di categoria piazzandosi al 1° posto del Gruppo 8 delle qualificazioni davanti al Portogallo.

I rumeni, vera e propria squadra rivelazione della fase precedente, hanno impressionato positivamente con il loro 4-2-3-1, che li ha portati ad essere, insieme all'Inghilterra, la miglior difesa delle qualificazione con appena 4 reti subite in 10 partite.

IL CALENDARIO - La Romania, inserita in terza fascia in occasione del sorteggio della fase finale, è terminata nell'ostico Gruppo C insieme ai pari categoria della Croazia, della Francia e dell'Inghilterra. I rumeni disputeranno la prima partita della fase a gironi presso il San Marino Stadium e le restanti due presso l'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena.

1ª Giornata (Martedì 18 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Romania U21 vs Croazia U21, San Marino Stadium di San Marino

2ª Giornata (Venerdì 21 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Inghilterra U21 vs Romania U21, Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena

3ª Giornata (Lunedì 24 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Francia U21 vs Romania U21, Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena

I CONVOCATI - Il selezionatore, classe '81, Matei Mirel Radoi, ha diramato la lista dei 23 convocati per la fase finale dell'Europeo Under 21 nella giornata di giovedì 6 giugno facendo a meno del centrocampista, classe '97, Razvan Marin dello Standard Liegi, autore di 47 presenze, 10 reti e 9 assist stagionali, poiché facente ormai parte, a titolo definitivo, della Nazionale maggiore rumena.

Portieri: Cabuz (Hermannstadt), Radu (Genoa), Vlad (FCSB)

Difensori: Boboc (Viitorul), Ghita (Viitorul), Manea (Cluj), Nedelcearu (Ufa), Pascanu (Leicester), Rus (Sepsi Sf. Gheorghe), Stefan (Sepsi Sf. Gheorghe)

Centrocampisti: Baluta (Viitorul), Cicaldau (Universitatea Craiova), Ciobanu (Viitorul), Coman (FCSB), Dragomir (Perugia), Dragus (Viitorul), Hagi (Viitorul), Man (FCSB), Nedelcu (FCSB), Olaru (Gaz Metan Medias)

Attaccanti: Ivan (Rapid Vienna), Petre (Esbjerg), Puscas (Palermo)

LE STELLE - La Romania, che ha chiuso da imbattuta il Gruppo 8 delle qualificazioni (7 vittorie e 3 pareggi), è stata trascinata dalle reti dell'attaccante, classe '96, George Puscas del Palermo - 7 reti in 8 partite per l'ex Inter, Bari, Benevento e Novara - e dalle parate del portiere, classe '97, Ionut Radu del Genoa.

Un altro elemento degno di nota è sicuramente il difensore, classe '96, Ionut Nedelcearu dell'Ufa (34 presenze, 1 rete ed 1 assist stagionali), il quale, insieme al centrocampista, classe '97, Alexandru Cicaldau dell'Universitatea Craiova (43 presenze, 5 reti e 9 assist stagionali), ha già avuto l'opportunità di indossare la maglia della Nazionale maggiore - guidata dall'ex Milan Cosmin Contra -, così come i classe '98 Dennis Man e Ianis Hagi. Quest'ultimo, figlio d'arte del "Maradona dei Carpazi" Gheorghe, ha militato nella Fiorentina, dal 2016 al 2018, mettendo assieme appena 2 presenze in Prima Squadra.

Per concludere, come non menzionare il difensore, classe '98, Alexandru Pascanu, che vanta 18 presenze ed 1 rete nel Leicester Under 23, ed i cinque calciatori, tutti classe '99, convocati sotto età per la spedizione rumena in Italia: il centrocampista Vlad Dragomir del Perugia, il portiere Andrei Vlad dell'FCSB ed il trio del Viitorul formato dal centrocampista Tudor Baluta, dal difensore Radu Boboc e dall'attacante Denis Dragus.

LE AMBIZIONI - I rumeni, che non hanno mai vinto un Europeo Under 21, non hanno particolari obiettivi se non quello di provare a stupire, così come accadute nelle qualificazioni, cercando di superare la fase a gironi. Il selezionatore Radoi dovrebbe presentarsi in Italia con il consueto 4-2-3-1 con Radu in porta. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Manea, Nedelcearu, Pascanu e Stefan. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Cicaldau e Nedelcu, agiranno Man, Hagi e Coman. In attacco, come unico riferimento centrale, il bomber Puscas.