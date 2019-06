Europeo Under 21, la Serbia di Dorovic punta tutto sui gol di Jovic

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Serbia U21del tecnico Goran Dorovic ha ottenuto la qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dal 16 al 30 giugno in Italia, vincendo il Gruppo 7 delle qualificazioni con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 23 gol fatti e 5 subiti. I serbi, che durante il percorso di preparazione a questo Europeo hanno sperimentato diversi moduli con l'unica costante della difesa a quattro, dovrebbero presentarsi alla prestigiosa kermesse continentale con un canonico 4-4-2 che, a seconda delle situazioni e delle partite, potrebbe assumere i crismi degli sperimentati 4-3-3 e 4-2-3-1. Tra gli interpreti del modulo che verrà scelto ci potrebbero essere, o dal primo minuto o in corso d'opera, alcuni volti noti al calcio italiano come il portiere, classe '96, Boris Radunovic di proprietà dell'Atalanta ma che, in stagione, ha vestito la maglia della Cremonese in B, il difensore, classe '97, Nikola Milenkovic della Fiorentina, il centrocampista, classe '96, Sasa Lukic del Torino e, infine, l'attaccante, classe '96, Nemanja Radonjic, ex Roma ed Empoli, attualmente al Marsiglia.

IL CALENDARIO - La Serbia è stata sorteggiata nel Gruppo B insieme ai pari categoria dell'Austria, della Danimarca e della Germania e disputerà tutte le gare della fase a gironi nello Stadio "Nereo Rocco" di Trieste.

1ª Giornata (Lunedì 17 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Serbia U21 vs Austria U21, Stadio "Nereo Rocco" di Trieste

2ª Giornata (Giovedì 20 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Germania U21 vs Serbia U21, Stadio "Nereo Rocco" di Trieste

3ª Giornata (Domenica 30 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Danimarca U21 vs Serbia U21, Stadio "Nereo Rocco" di Trieste

I CONVOCATI - Il selezionatore Goran Dorovic, ex calciatore professionista con un passato in patria (Prishtina e Stella Rossa) ed in Spagna (Celta Vigo, Deportivo de La Coruna ed Elche), ha reso nota la lista dei 23 calciatori della Serbia Under 21 che prenderanno parte alla fase finale dell'Europeo di categoria nella giornata di lunedì 3 giugno:

Portieri: Radunovic (Atalanta), Ostojic (Spartak Subotica), Rosic (Mladost)

Difensori: Babic (Stella Rossa), Bogosavac (Cukaricki), Gajic (Stella Rossa), Jovanovic (Bordeaux), Markovic (Partizan), Milenkovic (Fiorentina), Terzic (Stella Rossa)

Centrocampisti: Adzic (Anderlecht), Lukic (Torino), Lutovac (Rad), Masovic (Club Brugge), Pantic (Partizan), Racic (Valencia), Radonjic (Olympique Marsiglia), Zivkovic (Benfica), Zlatanovic (Radnik Surdulica)

Attaccanti: Joveljic (Stella Rossa), Jovic (Eintracht Frankfurt), Saponjic (Benfica)

LE STELLE - L'uomo del momento, in casa Serbia, è senza ombra di dubbio l'attaccante, classe '97, Luka Jovic che, dopo aver messo insieme 48 presenze e 27 reti stagionali con la maglia dei tedeschi dell'Eintracht, è stato recentemente acquistato dagli spagnoli del Real Madrid per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Oltre al già citato Jovic, che vanta anche 4 presenze ed 1 gol con Nazionale maggiore, vanno tenuti sotto osservazione il centrocampista, classe '98, Uros Racic del Valencia - reduce da una stagione non brillantissima tra la seconda squadra e, da gennaio in poi, al Tenerife nella Segunda División B - e l'attaccante, classe '98, Luka Adzic dell'Anderlecht, il quale ha ben figurato alla sua prima stagione in Belgio inanellando 33 presenze, 6 reti e 4 assist in SuperLiga. Come non menzionare, poi, il centrocampista, classe '96, Andrija Zivkovic e l'attaccante, classe '97, Ivan Saponjic entrambi del Benfica. Il primo ha collezionato 30 presenze e 7 assist in stagione mentre il secondo, inserito nella seconda squadra dei portoghesi, si è reso protagonista di 28 presenze e 6 reti nella Ledman Liga Pro. Infine un particolare occhio di riguardo nei confronti dell'attaccante, classe '99, Dejan Joveljic - autore di 22 presenze, 11 reti e 2 assist in Prima Squadra con la Stella Rossa -, il quale, insieme al coetaneo e compagno di squadra Aleksa Terzic, è stato sia tra i protagonisti dell'ultima edizione della Youth League (4 presenze e 3 reti) sia convocato sotto età per quest'Europeo. L'elemento più giovane della spedizione, però, è rappresentato dal difensore di origini bosniache (è nato a Bijeljina), classe 2000, Svetozar Markovic, protagonista di 33 presenze e 3 reti in Prima Squadra con il Partizan.

LE AMBIZIONI - La Serbia, che non ha mai vinto l'Europeo Under 21 (lo vinse la ex Jugoslavia nel 1978), ha come obiettivo primario quello di passare il girone e, successivamente, di provare ad arrivare il più lontano possibile preferibilmente riuscendo a centrare la qualificazione per le prossime Olimpiadi. Le speranze dei serbi, che partivano al sorteggio della fase finale nella terza ed ultima fascia, sono affidate, per lo più, alle reti di Luka Jovic, capace di portare al successo nel Gruppo 7 delle qualificazioni la squadra di Goran Dorovic con 7 reti in 9 presenze. I serbi dovrebbero quindi presentarsi ai nastri di partenza con un 4-4-2 con l'atalantino Radunovic in porta. In difesa, da destra a sinistra, composta da Gajic, il viola Milenkovic, Jovanovic e Terzic. A centrocampo, sempre da destra a sinistra, agiranno Zivkovic, il granata Lukic, Pantic e Adzic. In attacco, il tandemo formato da Saponjic e la stellina Jovic.