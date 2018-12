Europeo Under 21, tutte le big qualificate: torna la Francia, c'è la Germania

© foto di Imago/Image Sport

Nel Gruppo A, quello dell'Italia, sono concentrate buone parte delle stelle che illumineranno l'Europeo italiano: oltre agli azzurrini di Di Biagio, che riavrà anche i 'promossi' Chiesa, Barella, Cutrone e Donnarumma, ecco Polonia, Belgio e Spagna. Tra gli iberici occhio al gioiello del Valencia Carlos Soler, ma anche al 'naturalizzato' Dani Olmo. Fabian Ruiz a centrocampo sarà il punto di riferimento, l'eperto Merè invece quello per la retroguardia. Nel Belgio temibilissimo il duo offensivo Lukebakio-Iseka, col primo autore di gol pesantissimi in Bundesliga.

Nel Gruppo B invece difficile trovare un'alternativa alla Germania per il primo posto: talenti come Henrichs, Dahoud, Eggestein e soprattutto Waldschmidt, autore di una doppietta nell'amichevole contro l'Under 21. Proveranno a inserirsi la Danimarca di Andersen e la Serbia di Milenkovic, qualora la Nazionale maggiore decidesse di privarsene e "prestarlo" alla selezione U21. Discorso che vale anche per Luka Jovic, stellina dell'Eintracht.

Più combattuto il Gruppo C, dove la supersfida tra Inghilerra e Francia è destinata a durare fino all'ultima gara: tra i giovani Leoni occhio a Foden e Solanke, già protagonisti assoluti delle qualificazioni così come capitan Cook e Ryan Sessegnon. Nella Francia è esploso il talento Guendounzi, che affiancherà il capitano Tousart in mezzo, mentre davanti il talento dell'Arsenal Reine-Adelaide e quello del Nizza Saint-Maximin saranno certamente da tenere sott'occhio. Difficilissimo pensare ad una partecipazione di Mbappè, il quale sarebbe ampiamente sottoetà per essere presente.