Eurorivali - Inter, stop Slavia. Dortmund rischia la figuraccia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo Slavia Praga, prossimo avversario dell'Inter, viene fermato dal Sigma Olomouc decimo in classifica. Non ne approfitta nessuna delle inseguitrici con le prime sette della classe incapaci di vincere. Il vantaggio sul Viktoria Plzen secondo è di 11 lunghezze. Il Barcellona resta al comando della Liga soffrendo più del dovuto contro l'ultima della classe. Gioco che latitae sensazioni alla vigilia della Champions tutt'altro che positive. Decisivo Arturo Vidal. Rischia la figuraccia il Borussia Dortmund, sotto di tre reti in casa contro il fanalino di coda Paderborn che in questa stagione ha vinto solo una partita. Nei minuti di recupero Reus completa la rimonta, ma resta una sensazione ben poco promettente circa lo stato di forma degli uomini di Favre, che prima della pausa nazionali era stata travolta dal Bayern. Ora i gialloneri sono sesti in classifica, a cinque punti dal primo posto.

Sigma Olomouc-Slavia Praga 0-0

Leganés-Barcellona 1-2 - 12' En-Nesyri (L), 53' Suarez (B), 79' Vidal (B)

Dortmund-Paderborn 3-3 - 5' e 37' Mamba (P), 43' Holtmann (P), 47' Sancho (D), 84' Witsel (D), 92' Reus (D)