L'Atlético Madrid si conferma specialista in pareggi. Contro il Granada ennesuma occasione persa e vetta che si allontana. Colchoneros che restano la miglior difesa del torneo ma che evidenziano problemi realizzativi: sole 16 reti segnate in 14 partite. Diego Costa starà fuori tre mesi, mentre Morata, l'unica certezza davanti, si è fermato dopo quattro partite consecutive a segno. Il Leverkusen soffre ma strappa un pareggio casalingo contro il Friburgo che allontana le "aspirine" dalle zone che contano: la squadra di Bosz ora è nona. Torna al successo la Lokomotiv Mosca dopo tre partite in cui ha raccolto due punti. La squadra di Semin, trascinata da Krychowiak (doppietta nell'ultimo turno, 8 reti in campionato) è seconda a cinque lunghezze dallo Zenit capolista.

Granada-Atlético 1-1 - 60' Renan Lodi (A), 67' German Sanchez (G)

Leverkusen-Friburgo 1-1 - 5' Holer (F), 36' Diaby (L)

Tambov-Lokomotiv Mosca 2-3 - 29' e 55' Krychowiak (L), 33' aut. Oyewole (L), 39' Obukhov (T), 47' Kostyukov (T)