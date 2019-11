© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana complicata per le eurorivali della Juventus. A cominciare dalla Lokomotiv, prossimo avversario dei bianconeri. Solo un pari contro il modesto Ufa per gli uomini di Yuri Semin e occasione sprecata per avvicinarsi al primo posto: solo un punto nelle ultime due partite, con i "ferrovieri" ora secondi a tre lunghezze dallo Zenit. A rendere meno amaro il risultato sono i risultati delle dirette concorrenti, tutte fermate sul pari. Ennesimo "X" per l'Atlético, il sesto in 12 partite. I colchoneros non approfittano della sconfitta del Barcellona e rosicchiano ai blaugrana solo un punto. E intanto la Real Sociedad li scavalca. La squadra di Diego Simeone è attualmente quarta in classifica. Infine il Leverkusen, che cade alla BayArena contro la capolista Borussia Monchengladbach e precipita al decimo posto in classifica. Situazione delicata per le "aspirine" che erano partite bene in Bundesliga, salvo cadere in una crisi che ha portato a soli 2 punti nelle ultime 4 partite.

Siviglia-Atlético 1-1 - 28' Vazquez (S), 60' Morata (A)

Leverkusen-Gladbach 1-2 - 18' Wendt (G), 25' Volland (L), 42' Thuram (G)

Ufa-Lokomotiv Mosca 1-1 - 59' Eder (L), 72' Bizjak rig. (U)