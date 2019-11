© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cluj prossimo avversario della Lazio ha vita facile contro il Chindia Targoviste, dilagando nel finale. La squadra di Dan Petrescu è prima in classifica con tre punti di vantaggio su Universitatea Craiova e Astra Giurgiu. Il Celtic cala il poker contro il Livingston e continua a braccetto la corsa al titolo con i Rangers. Quinto successo consecutivo per gli uomini di Lennon, l'ultimo stop fu proprio contro il Livingston. Ennesima sconfitta del Rennes, ko a Digione. I bretoni, già fuori dall'Europa League, sono undicesimi in Ligue 1.

Cluj-Chindia Targoviste 4-0 - 3' Itu, 71' e 79' Bordeianu, 86' Camora

Celtic-Livingston 4-0 - 19' Edouard, 57' Brown, 64' e 90' Forrest

Digione-Rennes 2-1 - 58' Raphinha (R), 70' Sammaritano (D), 82' Chouiar (D)