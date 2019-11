Due eurorivali della Lazio su tre in campo nel weekend. Niente partita del Rennes, la cui partita contro il Nimes è stata rinviata per maltempo. Il Celtic gioca per la Coppa di Lega, travolgendo l'Hibernian ad Hampden Park e mettendo in mostra a sorpresa le doti realizzative del capitano Brown. Con questo successo gli hoops si guadagnano l'accesso alla finalissima del torneo, che si giocherà contro gli arci-rivali dei Rangers l'8 dicembre. Il Cluj piega nella ripresa l'Academica Clinceni per poi dilagare e mantiene il primo posto in classifica con due punti di vantaggio sul Viitorul.

Hibernian-Celtic 2-5 - 17' e 44' Elyounoussi (C), 36' Hallberg (H), 21' McGregor (C), 56' e 90' Brown (C), 58' Kamberi (H)

Nimes-Rennes rinviata

Cluj-Academica Cinceni 3-0 - 52' Culio rig., 69' Traoré, 71' Deac