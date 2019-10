Eurorivali - Lazio, Celtic tennistico torna in testa. Rennes beffato al 93'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due partite nelle quali ha raccolto un solo punto, il Celtic torna a vincere e si riprende il comando della classifica, se pur in coabitazione con i Rangers. A "Celtic Park" pioggia di reti contro il Ross County e un messaggio chiaro alla Lazio: la squadra è in forma. Al contrario al Rennes va tutto male, i bretoni non vincono dal 25 agosto e nell'ultimo turno a Montecarlo è arrivata la beffa al 93'. La squadra è ora dodicesima in classifica. Il Cluj infine si riprende il comando solitario del campionato rumeno battendo agevolmente il Craiova e ringraziando l'Academia Clinceni che ha fermato i rivali del Viitorul.

Monaco-Rennes 3-2 - 3' e 93' Ben Yedder (M), 12' Maouassa (R), 48' Hunou (R), 56' Slimani (M)

Celtic-Ross County 6-0 - 4' e 72' Elyounoussi, 46' Edouard, 49' McGregor, 50' Fontaine aut., 55' Forrest

Cluj-Craiova 2-0 - 70' Traoré, 78' Ormani