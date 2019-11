© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due vittorie e una sconfitta fra le eurorivali del Napoli. Il Salisburgo trova vita facile a Mattersburg con lo zambiano Patson Daka da tenere d'occhio: seconda tripletta in tre settimane e score in Bundesliga di 12 reti in altrettante partite. Eterno Liverpool: anche quando sembra a un passo dal ko i reds non solo si salvano, ma riescono persino a vincere. Un segnale fortissimo alla Premier League, mai vinta con questa denominazione da una delle squadre più importanti d'Inghilterra e non solo. Infine il Genk, sconfitto e fuori momentaneamente dalla zona playoff. Incredibile per una squadra campione in carica.

Aston Villa-Liverpool 1-2 - 21' Trezeguet (A), 87' Robertson (L), 95' Mané (L)

Mattersburg-Salisburgo 0-3 - 33', 41' e 94' Daka

Eupen-Genk 2-0 - 20' Bolingi, 23' Jordi Amat