Il Basaksehir si presenta alla sfida contro la Roma forte del successo nel derby sul campo del Galatasaray. Dopo una partenza ad handicap la squadra continua a scalare posizioni e ora si trova seconda in classifica, a soli 2 punti dal Sivasspor. Il Borussia Monchengladbach conosce la terza sconfitta in campionato, cadendo a Berlino contro una Union in stato di grazia. La squadra di Marco Rose si mantiene comunque solitaria in testa alla classifica in Bundesliga. Wolfsberger a valanga sul Mattersburg, anche se la zona Champions è distante sempre otto punti.

Galatasaray-Basaksehir 0-1 - 78' Gulbrandsen

Union Berlino-Gladbach 2-0 - 15' Ujah, 90' Andersson

Mattersburg-Wolfsberger 1-4 - 24' e 58' Weissman (W), 33' Nangbo (W), 75' Werntznig (W)