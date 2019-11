© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due vittorie e un pareggio fra le eurorivali della Roma: il Borussia Monchengladbach, prossimo avversario dei giallorossi, vince alla BayArena e si mantiene solitario al comando della Bundesliga, con 3 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. Altro pareggio per il Basaksehir, secondo consecutivo nella Super Lig turca: squadra quinta in classifica, ma col primo posto a soli tre punti. Infine il Wolfsberger va a valanga a Graz: squadra salda al terzo posto in classifica con il secondo posto, che varrebbe i preliminari di Champions League, a cinque lunghezze.

Leverkusen-Gladbach 1-2 - 18' Wendt (G), 25' Volland (L), 42' Thuram (G)

Alanyaspor-Basaksehir 0-0

Sturm Graz-Wolfsberger 0-4 - 20' Novak, 29' Schmid, 43' Weissman, 70' Wernitznig