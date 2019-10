Eurorivali - Roma, Skrtel salva il Basaksehir. Gladbach ko ma primo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Borussia Monchengladbach esce sconfitto a Dortmund, punito dal grande ex Marco Reus. La squadra di Marco Rose mantiene inaspettatamente il primo posto in Bundesliga, se pur in coabitazione col Wolfsburg: campionato incertissimo, 9 squadre raccolte in un fazzoletto di 2 punti. Risale in classifica il Basaksehir, arrivato al terzo successo consecutivo e adesso a soli tre punti dal primo posto. Contro il Goztepe decide Skrtel nei minuti di recupero: il difensore slovacco è arrivato in estate dopo l'incredibile toccata e fuga con l'Atalanta, durata meno di un mese. Buon pari infine per il Wolfsberg sul campo del Rapid Vienna, ma che le fa perdere terreno sul secondo posto, valido per i preliminari di Champions, ora distante 3 punti.

Dortmund-Gladbach 1-0 - 58' Reus

Basaksehir-Goztepe Izmir 2-1 - 11' Guldbrandsen (B), 64' Aydogdu (G), 92' Skrtel (B)

Rapid Vienna-Wolfsberg 1-1 - 31' Fountas (R), 64' Leitgleb (W)