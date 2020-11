Evani su Bernardeschi: "Le qualità non gli mancano, qui in Nazionale può ritrovare l'autostima"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il vice-Mancini Alberico Evani ha parlato anche del recupero, soprattutto a livello mentale, di Federico Bernardeschi in maglia azzurra: "Chi viene qui ha entusiasmo e voglia di stare insieme agli altri. Chi ha problemi in Nazionale si rigenera, chi sta bene cerca invece di tirare su i compagni. Per Bernardeschi questi 10 giorni possono servire a ritrovare quell'autostima di cui ha bisogno, di qualità ne ha tante", le sue dichiarazioni alla vigilia della partita di Nations League contro la Polonia.