Evani sulla panchina dell'Italia: "Ne avrei fatto a meno ma le idee sono quelle di Mancini"

Alberico Evani, assistente ct dell'Italia, sarà in panchina nei prossimi impegni azzurri con la positività al Covid di Roberto Mancini. "Ne avrei fatto volentieri e meno, prendo solo il posto in panchina ma le nostre idee collimano. E' come se ci fosse lui. La situazione è difficile però i ragazzi sono intelligenti, disponibili, le difficoltà vengono attutite bene", ha detto alla Rai.

Potremo vedere qualcosa di diverso?

"Sì, come successo con la Moldavia. Possiamo provare i giovani, far fare loro esperienza, chi ha meno minutaggio ma con un occhio a gioco e risultato".