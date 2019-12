© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'ufficialità delle scorse ore, le prime parole al sito ufficiale e la presenza sulle tribune di Goodison Park nella sfida di sabato scorso contro l'Arsenal, per Carlo Ancelotti è tempo di presentazioni ufficiali. Il nuovo allenatore dell'Everton, tra i vari temi toccati in conferenza stampa, si è soffermato anche su alcuni singoli della rosa, come ad esempio l'ex attaccante della Juventus, Moise Kean: "Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l'Everton. E' un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top".