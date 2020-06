Everton, Ancelotti scommette su Moise Kean: "E' un grande talento che di sicuro farà bene"

Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell'Everton, ha rilasciato un'intervista a Radio Radio nella quale - tra le altre cose - ha parlato anche di protocolli in Inghilterra e del giovane talento ex Juve Moise Kean: "In Inghilterra la ripresa è stata articolata in due step. Il primo step era quello dei lavori a gruppi, il secondo quello dei lavori collettivi che sta andando bene. Adesso c’è il terzo step che è quello di tornare a giocare. Certo c’è preoccupazione ma anche molta decisione e chiarezza nelle cose che si devono fare. C’è una sola voce. Siamo tutti d’accordo sulla ripresa e quindi io sono convinto che tutto andrà per il meglio. Certo, giocare con gli stadi vuoti non è il massimo della vita ma credo sia il passo necessario prima di poter pensare di aprire gli stadi per la gente. Kean? Penso che abbia tante qualità. E’ un grande talento e, come ho detto altre volte, il calcio di oggi deve essere basato sicuramente sul talento che però deve essere supportato da grande carattere, professionalità e personalità. Adesso lui è molto giovane. E’ un ragazzo serio, disponibile e sicuramente farà bene".