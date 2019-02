Everton dopo Paquetà: Leonardo vuole un Milan sempre più brasiliano

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan. Leonardo sta monitorando con attenzione Everton Sousa Soares, conosciuto come Everton, jolly offensivo dell'Everton. Classe '96, esterno mancino d'attacco brasiliano, può giocare anche da seconda punta. Ha già esordito nel Brasile proprio con Lucas Paquetà e Leonardo lo vuole come nuovo colpo verdeoro per il suo Milan.