Everton e United, sirene inglesi per Belotti. Prima c'è da discutere del contratto con Cairo

Andrea Belotti, ventisei anni, è un giocatore che sta ricevendo attenzioni importanti in Premier League a detta di Tuttosport. In passato c'erano Milan e Atletico Madrid, c'è stata la Fiorentina a gennaio, c'è sempre il Napoli. Adesso, però, l'Everton di Carlo Ancelotti è interessato ma sarebbe spuntato, sebbene a livello di rumor e di sondaggio, anche il Manchester United. Un'indiscrezione, per ora, che è sintomatica dell'interesse che il Gallo sta destando in Inghilterra. Il prossimo passo, però, sarà quello di sedersi al tavolo con Cairo per discutere prolungamento e adeguamento del contratto in scadenza nel 2022.